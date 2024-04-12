Над Брянской областью сбили вражеский беспилотник

Днем в пятницу, 12 апреля, вражеский летательный объект был зафиксирован над Брянской областью. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в социальных сетях.

Согласно официальной информации, силы ПВО засекли вражеский дрон над территорией Суземского района Брянской области, после обнаружения объект был сбит.

На месте падения обломков работают оперативные службы, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал, не зафиксировано и разрушений. Глава Брянской области поблагодарил подразделения ПВО за работу.

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