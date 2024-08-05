МО РФ проходит потерпевшей стороной по делу о миллионных хищениях в парке «Патриот»

Следователи признали МО РФ потерпевшей стороной по уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере, произошедшем в парке «Патриот». Как передает ТАСС, в силовых структурах уточнили, что на активы задержанных фигурантов наложили обеспечительные меры.

Данной мере были подвергнуты нажитые сбережения Ахмедова и генерала Шестерова, а также счета компаний, которые по версии следствия оказались с ними аффилированы. Это решение приняли для обеспечения погашения нанесенного ущерба оборонному ведомству.

Следователи считают, что мужчины вместе с соучастниками воровали бюджетные деньги, которые направлялись на обеспечение деятельности и работу парка, а также конгрессно-выставочного центра. По подсчетам, всего было украдено больше 40 миллионов рублей. В худшем случае фигуранты дела могут лишиться свободы на 10 лет, а еще выплатить до миллиона рублей штрафа.

Ранее cообщалось о том, что в повторный розыск объявили бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.