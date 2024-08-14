В ходе боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 солдат и 16 единиц бронетехники. Также 18 бойцов были взяты в плен, о чем ведомство сообщило на своей странице в социальных сетях.

Российские войска продолжают операцию по отражению атак ВСУ и уничтожению их формирований на территории РФ. Так, за сутки противник потерял 13 боевых бронированных машин, 122 мм гаубицу Д-30, 10 автомобилей, 2 танка и бронетранспортер «Страйкер». Личностный состав украинской армии тоже заметно сократился.

Известны общие потери ВСУ за все время проведения боевых действий на Курском направлении: 37 танков, 18 боевых машин пехоты, 4 зенитных ракетных комплекса и другая военная техника. Также уничтожено до 2300 военнослужащих.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что тема мирных переговоров надолго отложена из-за атак на Курскую область.