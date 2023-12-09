Российские военные поразили три бригады ВСУ под Красным Лиманом, уничтожив почти 300 боевиков

В результате слаженных действий бойцов удалось нанести урон в живой силе и технике двум бригадам ВСУ и одной бригаде штурмовиков украинской Нацгвардии. По последним был нанесен удар в районе Серебрянского лесничества.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих», - цитирует Савчука ТАСС.

Также сообщается об уничтожении российскими артиллеристами более 30 артиллерийских позиций ВСУ и ликвидации трех вражеских опорных пунктов.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ вшестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.