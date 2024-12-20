Мобилизационный возраст на Украине могут снизить до 18-20 лет

В начале 2025 году в ВСУ будут мобилизовывать граждан 18-20 лет, заявил в эфире YouTube-канала «Новости Live» советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.

В начале 2025 году в ВСУ будут мобилизовывать граждан 18-20 лет, заявил в эфире YouTube-канала «Новости Live» советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.

По его словам, мобилизационный возраст будет снижен если не до 18, то до 20 лет, под давлением европейских и американских партнеров. Это произойдет в январе, феврале или в марте.

Сейчас информация о возможном снижении мобилизационного возраста вбрасывается в Сеть, чтобы оценить настроения общества, сказал он.

Но, отметил Волянский, Киев будет вынужден пойти на этот шаг, так как военная помощь от США может сократиться или вообще прекратиться.

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