Мобилизованные украинцы записали видео, в котором пожелали сложить оружие

Военные относятся к 119-й бригаде территориальной обороны, они принимали участие в боях в районе Артемовска и весной 2023 года были переведены в приграничные районы. Ролик с их обращением к сослуживцам и жителям Украины военные записали в декабре прошлого года.

По словам людей на записи, они являются мобилизованными мужчинами из 119-й бригады. Военные рассказали, что уже второй год участвуют в «мясных штурмах» и проливают кровь, наблюдая, как гибнут сослуживцы. Мобилизованные призвали зрителей обратить внимание на равнодушие командования и властей. Мужчины заявили, что приняли решение сложить оружие, так как считают, что это спасет им жизни. Военные подчеркнули, что не считают себя предателями страны, так как власти Украины предали их давно. Как утверждают в ролике, на данный момент уцелела только половина бригады.

Видео начало распространяться по социальным сетям, но его быстро удаляли, однако оно появлялось снова. Учитывая, что в ролике военные обращаются к Зеленскому и Залужному, видео было записано до отставки последнего.

Где сейчас находятся мобилизованные, записавшие видео, неизвестно, как и их дальнейшая судьба.