Мобилизованный ефрейтор больше года скрывался в Магнитогорске от службы в зоне СВО

Местный ефрейтор не вернулся из увольнения на службу 8 мая 2024 года, не имея на то уважительных причин. После этого мужчина в течение длительного времени скрывался от военного командования.

Россиянин все это время жил в Магнитогорске, пока его не задержали сотрудники военной комендатуры. Мужчину задержали в сентябре 2025 года, то есть более чем через год после его исчезновения.

Военнослужащего признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Суд назначил ему наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии (ИК) общего режима.

