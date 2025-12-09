Ветеран СВО с эпилепсией и деменцией требует через суд независимую врачебную экспертизу

Житель Первоуральска Александр Русинов, бывший волонтер и участник СВО, вынужден через суд доказывать, что его инвалидность связана с боевой травмой. Военно-врачебная комиссия признала причиной его состояния «общее заболевание», что лишает мужчину права на выплаты. Сейчас он страдает от эпилепсии, проблем с речью, зрением и слухом, а также деменции, сообщил портал E1.RU .

До службы Русинов активно помогал людям, состоял в отряде «ЛизаАлерт» и выезжал на ЧС. На фронт он ушел в 2022 году. По словам его супруги, в январе 2023 года боец попал под минометный обстрел и был завален бревнами от блиндажа, но в полевых условиях контузию должным образом не диагностировали.

«Ранений нет — и ладно», — описывает она отношение медиков.

После госпиталя с диагнозом «радикулопатия» его вернули в часть, а затем комиссовали. Серьезные неврологические проблемы, включая эпилепсию, проявились уже дома. Однако в документах Минобороны его диагнозы не входят в перечень боевых увечий.

«Факт получения заявителем ранения (увечья, травмы, контузии) во время участия в специальной военной операции документально не подтвержден», — ответили ему в управлении соцполитики.

Сейчас инвалиду III группы отказывают в страховке и единовременной выплате. Его жена с болью отмечает: «Он столько сделал для людей... А сейчас ему никто даже за деньги не может помочь».

Александр подал иск с требованием назначить независимую судебно-медицинскую экспертизу, которая установила бы связь его состояния с травмой на СВО. Юрист Сергей Тетерин поясняет, что это — его главный шанс: если связь будет доказана, у ветерана могут появиться права на положенные по закону выплаты и поддержку.

Ранее сообщалось, что вологодского бойца СВО с инвалидностью могут лишить жилья из-за «схемы Долиной».