Мобилизованный фермер расстрелял сослуживцев за издевательства и сдался России

Общество

В начале ноября насильно мобилизованный в Вооруженные силы Украины фермер был направлен на передовую почти без прохождения обучения. На месте он столкнулся с систематическими издевательствами со стороны старших по званию из-за незнания мовы и попыток общаться на русском языке. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

В ответ мужчина взял автомат и расстрелял троих сослуживцев. После инцидента он добровольно сдался российским военным.

