Мобильные избирательные участки работают в Подольске для голосования на выборах

В Подольске в ходе выборов в Совет депутатов для удобства местных жителей в удаленные села стали выезжать мобильные избирательные участки. Эти пункты пользуются особенно высоким спросом среди пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями передвижения. Об этом рассказала пресс-служба администрации Подольского городского округа.

Первый день выборов прошел с активным участием мобильного пункта, который посетил такие населенные пункты, как Северово, Бережки, Бородино, Кутьино, Жарково, Дмитрово, Сергеевка, Борьево, Лаговское и Слащево. Также автобус с избирательной комиссией прибыл в поселки, такие как Стрелковская фабрика.

В субботу, 13 сентября, избирательный автобус объехал деревни Акишово, Лемешово, Докукино, Булатово, Никулино, Лучинское, Сертякино, Валищево, Матвеевское, Алтухово, Хряслово, Новоселки, Новогородово и Гривно, а также несколько малых поселков.

«Особое внимание мы уделили жителям отдаленных населенных пунктов, где работают выездные комиссии. Обеспечили все условия для тайного и комфортного голосования», — указал по этому поводу глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Подольске 12 сентября одними из первых проголосовали военные в запасе и общественники. Глава городского округа Григорий Артамонов лично поблагодарил тех, кто проявил высокую гражданскую ответственность.