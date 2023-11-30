Мобильные лаборатории проверили воздух в двенадцати округах Подмосковья

За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в 12 городских округах Подмосковья, всего было совершено 18 выездов, сообщили в областном Минэкологии.

Проверку провели в Одинцово, Коломне, Солнечногорске, Балашихе и других муниципалитетах. Результаты исследований показали, что превышений установленных нормативов в концентрации 18 загрязняющих веществ не было.

«Мониторинг воздуха является неотъемлемой частью устойчивого развития и обеспечивает здоровье и безопасность населения и сохранение окружающей среды. Это важный инструмент для принятия управленческих решений и разработки эффективных стратегий для улучшения качества воздуха», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.