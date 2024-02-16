Мобильные ветеринарные пункты обслуживают свыше 4,5 тысячи адресов в Подмосковье

В Подмосковье работают мобильные ветеринарные пункты, которые перемещаются по коттеджным поселкам, садовым товариществам и дачным кооперативам в различных округах региона.

Всего на обслуживании свыше 4,5 тысячи адресов, напомнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Услугами мобильных ветеринарных пунктов пользуются, например, владельцы домашних животных, живущие в отдаленных районах Подмосковья. Также передвижные ветстанции очень нужны во время нештатных ситуаций, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«По многочисленным обращениям жителей, мобильные ветстанции будут работать на территории всего Подмосковья в соответствии с установленным графиком. Кроме прививок, бригады ветеринаров проводят диагностику, лечение, а в острых случаях и хирургические процедуры», — подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.