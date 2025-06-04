Мобильный интернет слетел в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону наблюдаются перебои с доступом в интернет. Согласно информации, предоставленной порталом Сбой.РФ, основная доля жалоб от пользователей Ростовской области распределилась между крупнейшими операторами следующим образом: 36% абонентов столкнулись с трудностями при использовании услуг «Билайн», 35% — МТС, 32% — Tele2 и 24% — «МегаФон».

В пресс-службе «МегаФона» подчеркнули, что никаких ограничений в работе сети со своей стороны зафиксировано не было. Аналогичные проблемы с интернет-соединением наблюдались и в ряде других крупных городов. В Москве пользователи чаще всего жаловались на МТС (27%), «Билайн» (21%), Tele2 (20%) и «МегаФон» (26%). В Санкт-Петербурге распределение жалоб выглядит иначе: 8% на МТС, столько же на «Билайн» и 13% на «МегаФон».

Пользователи испытывают сложности с вызовом такси, заказом еды онлайн, загрузкой приложений. Стабильная работа наблюдается только при подключении к сетям WiFi.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области продолжат отключать интернет из-за угрозы БПЛА.