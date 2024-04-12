Мобильным приложением «Мособлгаза» в Подмосковье пользуются 800 тысяч абонентов

Сейчас в сервисе абонентам доступно двадцать восемь услуг. Самые популярные — ремонт и замена газового оборудования, подача заявки на подключение, оплата газоснабжения и проверка приборов учета.

В мобильное приложение также интегрирована система «Безопасный дом» с датчиками контроля загазованности и GSM-модулем. Данная система, если она установлена у абонента дома, сможет автоматически перекрыть газ в случае утечки и вызвать на место аварийную бригаду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации системы ЖКХ в Подольске.