Мочевина, навоз, компост: чем подкормить малину весной для огромных и сладких ягод

Чтобы малина радовала крупными и сладкими ягодами, ей нужен правильный уход. Особенно важны своевременная подкормка и грамотная обрезка кустов. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина, которая объяснила, как выбрать удобрение и не навредить растениям.

Когда подкармливать малину

Как пояснила эксперт, малина просыпается довольно рано, поэтому весенние работы нельзя откладывать. Обрезку важно завершить до распускания почек, а в теплых регионах — еще до начала апреля. К этому времени снег обычно уже сходит, а почва остается хорошо увлажненной, что создает идеальные условия для внесения удобрений.

Рассадина уточнила, что в первые годы после посадки кустарники используют питательные вещества, заложенные в посадочную яму. Однако через 2–3 года запас истощается, и без регулярных подкормок добиться хорошего урожая становится сложно. В таких условиях ягоды начинают мельчать, а их вкус заметно ухудшается.

Чем подкормить малину весной

Весной малине особенно нужен азот — благодаря ему кусты наращивают сильные побеги. Чем крепче стебли, тем больше на них формируется почек — будущих ягод. Кроме того, здоровое растение лучше противостоит болезням и вредителям.

Садовод перечислила пять лучших подкормок для малины весной:

· Мочевина — минеральное азотное удобрение; · Коровий навоз — органическое удобрение, богатое азотом; · Компост — перепревшие растительные остатки; · Куриный помет — концентрированное органическое удобрение; · Листовой перегной — перепревшая листва.

Важные нюансы

Эксперт обратила внимание, что перед внесением удобрений важно учитывать предыдущий уход. Если осенью уже применялись органические или комплексные подкормки, весной можно не спешить и перенести процедуру на период цветения, поскольку растениям на старте вегетации будет достаточно питания.

Если же осенью удобрения не вносились, Рассадина советует обязательно подкормить малину сразу после схода снега. Минеральные и органические удобрения нельзя применять одновременно — между ними нужно выдерживать интервал не менее полутора-двух недель.

Сухие удобрения лучше аккуратно заделывать в почву на небольшую глубину, а жидкие — вносить непосредственно под корень. Гранулы можно рассыпать возле куста либо растворить в воде — второй вариант, по словам садовода, работает эффективнее.

Особенности органики

Отдельно специалист остановилась на органических удобрениях. Использовать их можно только в перепревшем или сильно разбавленном виде, чтобы не повредить корневую систему растений. Рассадина подчеркнула важность соблюдения дозировки: избыток удобрений может навредить не меньше, чем их недостаток.

Количество подкормки следует соотносить с размером куста. У малины поверхностная корневая система, поэтому при внесении сухих удобрений нужно действовать осторожно, чтобы не повредить корни.

Ослабленные или больные кусты подкармливать не стоит — это может только усугубить их состояние. В таких случаях лучше использовать антистрессовые препараты и проводить обработку по листу.

Шпаргалка по удобрениям для малины

Удобрение Дозировка и способ применения Мочевина 10 г на 1 кв. м (например, 30 г мочевины развести в 10 л воды) Компост 5–8 кг на 1 кв. м Коровий навоз 3–4 кг навоза залить 10 л воды, настоять неделю, затем развести 1:10 и полить малину (10 л на 1 кв. м) Куриный помет 1 ведро помета развести в 10–15 ведрах воды, перемешать, настаивать 2 суток, затем развести водой 1:20 и полить (10 л на 1 кв. м) Листовой перегной 5 кг на 1 кв. м.

