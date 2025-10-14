Мода на «скротокс»: уролог развеял главные мифы об инъекциях в гениталии

В России набирает обороты новый эстетический тренд — «скротокс», предполагающий инъекции ботулотоксина в область мошонки. Во многом это имеет плюсы, но лишь в одном случае. Об этом заявил хирург и онкоуролог кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Его комментарий публикует REGIONS.

Мужчины прибегают к процедуре с тремя основными целями: разгладить кожу, уменьшить потоотделение и добиться желаемого визуального эффекта. Результат проявляется быстро и, по данным косметологов, сохраняется от четырех до шести месяцев, а повторять процедуру рекомендуется не чаще чем раз в пять месяцев. Однако на фоне растущего спроса звучат и тревожные предупреждения о возможных побочных эффектах, включая снижение чувствительности, ухудшение качества сексуальной жизни и даже негативное влияние на фертильность.

Врач же отметил, что рисков практически нет, но поделил причины процедуры на оправданные и сомнительные. Он подчеркивает, что с медицинской точки зрения использование ботокса для регуляции потоотделения или достижения разглаживающего эффекта может быть вполне обоснованно.

«Я не очень понимаю, зачем вообще делать подобного рода инъекции. При этом уколы ботокса, допустим, для регулирования потоотделения или для разглаживающего эффекта могут быть оправданы. Проблем с точки зрения сниженная чувствительности и ухудшения качества сексуальных ощущений не должно быть», — подчеркивает доктор.

Эксперт также провел параллель с женской косметологией, объяснив, что эффект онемения, который иногда наблюдается у женщин после многолетних инъекций в лицо, для «скротокса» не характерен. Такое может произойти, только если колоть ботокс каждые 2–3 месяца и на протяжении 10–20 лет.

Специалист призвал взвешено подходить к процедуре и понимать разницу между реальными медицинскими показаниями и навязанными стандартами красоты.

