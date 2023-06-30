Мода, самовыражение или психические проблемы: о чем может рассказать желание человека покрывать себя татуировками

Татуировки в современном мире стали еще одним способом самовыражения. Но иногда желание сделать очередное новое тату становится навязчивым. На это есть определенные причины. И порой человек нуждается не в тату, а в помощи.

Причин сделать татуировку множество. Одна из них - способ выразить то, что невозможно высказать словами. Также они могут сообщать без слов свою жизненную позицию. Кроме того, желание набить тату может быть связана с фиксацией значимых событий. Так оно увековечится на теле человека.

«Также татуировка может быть бессознательная попытка следовать моде и трендам. И люди идут на такой поступок даже понимая, что это с ними останется на всю жизнь. Поэтому я советует не делать тату сразу, а может пожить с таким желанием несколько лет», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

По словам эксперта, если такая идея становится навязчивой, от нее становится некомфортно, то лучше обратиться и к психологу с этой проблемой. Дело в том, что желание сделать татуировку может быть связанно с психологическими проблемами.

«Например, татуировка может быть способом причинить себе боль, сказать о том, что не можешь выразить словами или привлечь к себе внимание. В этих случаях человек практически не может остановиться и делает все новые и новые тату», - заключила эксперт.

А ранее мы разбирались, какой музыкальный жанр чаще всего провоцирует склонность к насилию.