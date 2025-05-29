Известная американская модель Хейли Бибер продала принадлежавший ей косметический бренд Rhode компании Elf Beauty и получила за него $1 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

Основная сделка в рамках этой продажи включает в себя выплату всем акционерам Rhode $800 млн. В условиях прописано, что часть средств могут быть выданы в виде акций. Еще $800 млн должны быть переданы в качестве бонусов при выполнении некоторых условий. Вся сделка должна быть завершена и полностью закрыта до конца 2025 года.

По условиям достигнутого соглашения, Бибер не покидает Rhode. Она продолжает занимать в ней должность главного креативного директора бренда. Она уже поблагодарила как всю свою команду, так и тех людей, которые поддерживают ее саму и компанию.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети призвали Конора Макрегора купить и закрыть Onlyfans. Оценочная стоимость платформы составляет около $8 млрд. В связи с этим известному бойцу может стать не под силу такой шаг, но он в состоянии выступить одним из крупнейших инвесторов в этой сделке.