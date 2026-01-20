Модель из СНГ пропала в Таиланде: близкие 23-летней девушки боятся, что ее продали в рабство

23-летняя OnlyFans-модель из Белоруссии пропала в Таиланде, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, девушка уже около недели не выходит на связь с родственниками и друзьями.

Близкие опасаются худшего — ее могли похитить и продать в рабство для работы в мошенническом кол-центре на территории Мьянмы.

Это происшествие вызывает особую тревогу на фоне недавней трагической истории другой белоруски. 27-летняя Вера Кравцова из Минска также отправилась в Таиланд, рассчитывая на работу моделью. Вместо этого ее похитили и нелегально переправили в Мьянму, где заставили работать в преступном колл-центре.

4 октября 2025 года года связь с ней оборвалась. Позже похитители сообщили ее семье, что девушка умерла, а ее тело кремировали.

Жертвами торговли людьми часто становятся молодые люди, ищущие работу через телеграм-каналы с предложениями о трудоустройстве в Юго-Восточной Азии. По приезде в Таиланд у них отбирают документы и телефоны, после чего нелегально переправляют через границу.

Шанс на спасение есть у тех, кто сумеет тайно связаться с родными или дипломатами. По разным оценкам, в плену у преступных синдикатов в приграничных с Таиландом районах Мьянмы могут находиться тысячи людей, в основном граждане Китая и других стран Азии.

