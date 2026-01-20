В Турции нашли тело мужчины в гидрокостюме: это может быть пропавший летом пловец Свечников

В проливе Босфор в Стамбуле обнаружили тело мужчины в спортивном купальнике, сообщило турецкое агентство IHA. Сейчас полиция проверяет, является ли погибший пропавшим в августе российским пловцом Николаем Свечниковым.

Отмечается, что жуткую находку сделали около 10:30 по местному времени, когда в стамбульском округе Бешикташ проходила очистка побережья.

Напомним, 29-летний Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-й межконтинентального заплыва по проливу Босфор. Из 3 тыс. участников соревнований именно россиянин не смог вернуться к финишной линии.

На протяжении нескольких недель поисковые операции с участием более 500 человек проводились по всей акватории пролива и прибрежной зоне. Однако тогда они не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде убили мужчину после того, как он стал свидетелем преступления.