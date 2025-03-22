Модель Ковальчук могла упасть с большой высоты на стройку в Дубае

По информации от SHOT, Мария Ковальчук, гражданка Украины, могла получить серьёзные повреждения при падении с высоты на строительной площадке в Дубае. Об этом свидетельствуют полученные ею травмы.

Сотрудники правоохранительных органов, работающие в этом районе, заявляют, что молодая особа самостоятельно проникла на территорию, доступ к которой был ограничен. В результате она получила серьезные травмы при падении с высоты.

Согласно одной из гипотез, она могла скрываться в этом месте от своих клиентов, от которых она сбежала после нескольких дней, проведенных в сексуальном рабстве. В это рабство она могла попасть после вечеринки, состоявшейся 9 марта, на которую она пришла вместе с двумя мужчинами. В настоящее время Ковальчук находится в больнице, рядом с ней находятся ее близкие.

Как мы уже сообщали, Ковальчук была обнаружена на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. До этого она не выходила на связь с родными в течение восьми дней после вечеринки, организованной шейхом. Ее близкие предполагают, что она могла стать жертвой сексуальной эксплуатации. В настоящее время она находится в больнице, и врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Ранее сообщалось, что в деле 20-летней искалеченной в Дубае украинской модели всплыли новые подробности.