В деле 20-летней искалеченной в Дубае украинской модели появились новые подробности

В деле 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в тяжелом состоянии в Дубае, появились новые подробности. По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»*, девушка не участвовала в «вечеринках с шейхами», так как не подходила под их параметры.

Ковальчук нашли у дороги в Дубае с серьезными травмами лица. Из-за этого опознать ее сразу не удавалось. В момент обнаружения девушка находилась в состоянии комы, поэтому ее срочно доставили в больницу. У украинки также был сломан позвоночник. На данный момент состояние девушки остается тяжелым.

Ранее в СМИ активно обсуждались версия о том, что Ковальчук могла быть похищена во время «Порто-Пати». Такие «мероприятия» представляют собой закрытые вечеринки, на которые за значительную плату арабские шейхи приглашают моделей и подвергают их жестокому физическому и сексуальному насилию. Также была версия о том, что украинка могла стать жертвой торговли людьми.

Накануне происшествия Ковальчук, по предварительным данным, отправилась на вечеринку с двумя мужчинами, которые имеют связь с модельным бизнесом. Последний раз девушка выходила на связь с родителями 10 марта.

Ранее эксперт по борьбе с торговлей людьми Вера Грачева раскрыла, как девушки попадают в сексуальное рабство.

*Министерством юстиции РФ внесен в реестр иностранных агентов.