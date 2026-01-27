Модель Тартанова, избитая возлюбленным, может никогда не вспомнить произошедшее

У избитой возлюбленным модели Анжелики Тартановой диагностировали амнезию. Девушка может не вспомнить день, когда оказалась на больничной койке с многочисленными травмами. Об этом стало известно из шоу «Пусть говорят» на Первом канале, гостьей которого стала пострадавшая.

В 2025 году родственники обнаружили Анжелику в больнице в крайне тяжелом состоянии. Спасти ее удалось чудом. Девушка уверена, что ее избил Дмитрий Кузьмин, с которым она состояла в отношениях.

Несмотря на провалы в памяти, Тартанова уверена в виновности мужчины. Она описала их отношения как тотально контролируемые с его стороны: он проверял ее переписку, ограничивал круг общения и демонстрировал ревнивый нрав, хотя, по словам модели, поводов для серьезных претензий она не давала.

«Он грубоват немножко, чуть-чуть скрытный. Когда начали общаться с ним чаще и больше, я никуда не выходила, все время рядом с ним, нигде не появлялась», — поделилась Анжелика.

После случившегося Дмитрий лишь пару раз посетил ее в больнице, а откровенного разговора между ними не состоялось. Также мужчина не предложил материальной помощи: лечение и реабилитация обходятся очень дорого. Сейчас главное желание Тартановой — добиться возбуждения уголовного дела и тюремного срока для Кузьмина.

