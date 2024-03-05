Модернизация птицеводческих комплексов позволила увеличить производство индейки в Подмосковье

Модернизация производств «Егорьевская птицефабрика» и «Бронницкая птицефабрика», внедрение передовых технологий и увеличение поголовья птиц позволили нарастить производство мяса индейки в Подмосковье в 2023 году до 8,6 тысячи тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье работают два крупных птицеводческих хозяйства, занимающиеся выращиванием индейки. В них насчитывается 222 тысячи голов. Эти производители выступают и главными поставщиками диетического мяса индюшатины на прилавки торговых сетей. Так, в 2023 году объем производства индейки увеличился на 40%», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По словам министра, государственная поддержка позволяет возместить предприятиям часть затрат на приобретение инкубационных яиц. Денежные средства можно будет получить за каждое яйцо, которое было куплено в период с 1 января по 30 ноября. В 2023 году общий объем поддержки составил 23,5 миллиона рублей, уточнил Мурашов.

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