Модернизацию предприятия по производству сельхозтехники провели в Московской области

В рамках реализации проекта было закуплено новое оборудование — токарный ЧПУ-станок с компьютерным управлением и листогибочный пресс. В развитие предприятия вложили 40 миллионов рублей инвестиций. В ведомстве уточнили, что «КлинМаш» является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники для хранения и предпродажной подготовки овощей и фруктов в России. Его продукцию поставляют в крупнейшие российские агрохолдинги, фермерские хозяйства, а также экспортируют в Казахстан, Армению и Киргизию.

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