«Подыграл»: в Балашихе на видео попала комичная сцена бегства школьника от трактора

Видеоролик, на котором подросток с рюкзаком и пакетом со сменкой убегает от снегоуборочной машины, быстро разошелся по местным телеграм-каналам. На кадрах кажется, что трактор буквально преследует юного атлета, однако очевидцы поспешили успокоить встревоженную общественность: трагедии в сценарии не было. По словам свидетелей, водитель спецтехники просто решил «поддержать игру» и немного подыграл мальчику, сохраняя при этом безопасную дистанцию и минимальную скорость. В итоге победила дружба.

Несмотря на комичность ситуации и мастерство тракториста, который держал ребенка в поле зрения, подобные развлечения вызывают серьезные опасения у экспертов по безопасности. Очевидцы признались, что в первые секунды «охватил ужас», ведь малейшая ошибка — занос на скользкой дороге или падение пешехода — могла превратить шутку в происшествие.

В администрации округа напомнили, что любые препятствия для работы коммунальных служб не только замедляют очистку улиц, но и категорически запрещены правилами техники безопасности. Спецтехника имеет множество слепых зон, и то, что в этот раз закончилось веселым видео, в другой ситуации может обернуться больничной койкой.

На сегодняшний день улицы Балашихи патрулируют более 139 единиц техники: от мощных погрузчиков до маневренных тракторов МТЗ. Коммунальщики работают в усиленном режиме, расчищая дворы и магистрали от последствий снегопадов. Власти убедительно просят родителей провести беседы с детьми о правилах поведения вблизи работающих машин. И хотя «догонялки» с трактором выглядят эффектно в объективе смартфона, уважение к тяжелому труду дорожных рабочих и собственная безопасность должны оставаться в приоритете.

