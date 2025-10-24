«Моей жене надо памятник ставить»: боец из Долгопрудного примчался на такси с передовой в роддом к супруге

В зоне СВО у военнослужащего позывной — «Ракета». Учитывая то, что боец сделал практически невозможное, становится понятной история появления именно такого позывного.

Боец СВО из Долгопрудного Сергей С. приехал на такси с передовой, чтобы успеть встретить супругу из роддома.

«Он ехал с пересадкой, на двух такси. Сослуживцы ему помогли, скинулись на дорогу. И Сергей успел! Примчался в город за пару часов до выписки жены и сына из роддома», — рассказала председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина.

Молодая мама не ожидала такого сюрприза. Сергей встретил возлюбленную с корзиной цветов. Мужчина — герой не только в зоне проведения спецоперации, но и для родных. В семье военнослужащего родился первенец. Встреча прошла в атмосфере любви, нежности и радости.

До 2022 года Сергей работал кинологом, но мужчина решил сменить вид деятельности ради защиты Родины. Он ушел добровольцем на СВО. Военную карьеру начал рядовым. Теперь Сергей командует взводом БПЛА.

«Мы должны защищать свои семьи. Многие вещи я переоценил и понял для себя, как важно ценить родных, близких и жизнь во всех ее проявлениях! А моей жене вообще надо памятник ставить за ее подвиги, помощь и поддержку», — рассказал Ракета.

Сергей не сомневается, что ВС РФ удастся победить противника. Тогда он вернется в родной Долгопрудный, где продолжит заниматься любимой работой и уделять время семье.

