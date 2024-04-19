Никто не пострадал, но это пока: юрист раскрыл, что грозит экзорцистам из Башкирии, поджигающим людей

В Башкирии пара экзорцистов якобы изгоняет из людей бесов с помощью огня. В процессе подозрительного массажа они используют муравьиный спирт и мокрые полотенца. Несмотря на риски, которым подвергаются жизни их клиентов, в отношении колдунов не смогли завести дело, так как от их рук еще никто не пострадал.

Тем не менее, опасных массажистов все же можно привлечь к ответственности в некоторых случаях. Об этом рассказал член Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко.

«Если пострадавшие обратятся в полицию, заявив, что массажисты взяли деньги и не помогли — это статья о мошенничестве. За мошенничество организованной группой лиц или в крупном размере четвертой частью статьи 159 УК РФ предполагается до 10 лет лишения свободы», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае, если «волшебное лечение» огнем кто-то из клиентов все-таки пострадает, колдунов ждет более суровое наказание.

«Если человек получит ожоги, все будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью. Если человек останется жив, это третья часть статьи 111 УК РФ — до 12 лет лишения свободы. При летальном исходе — четвертая часть статьи, то есть до 15 лет лишения свободы», — добавил собеседник.

Ранее юрист Капштык рассказал, как накажут хозяина уральского приюта, где гибли собаки.