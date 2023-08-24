«Мог произойти сбой»: стало известно, могли ли российские системы ПВО случайно сбить самолет Пригожина

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что на телах погибших и на обшивке сохранившихся деталей самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина имеются следы поражения прямоугольными осколочными элементами, схожими на «работу» С-300.

Высший офицер Виталий Г. (имя изменено), 17 лет отслуживший в войсках противовоздушной обороны, рассказал, возможно ли случайное поражение подобной цели ракетой ПВО, особенно в условиях, когда каждый день сбиваются украинские беспилотники.

«Рядом с местом падения самолета Пригожина, насколько известно, находится особо охраняемый объект — государственная резиденция на Валдае. В условиях прилетов украинских БПЛА мог произойти сбой. Время на принятие решения на поражение даже не минуты, а секунды», — отметил офицер в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ответчик свой-чужой, установленный на российских летательных аппаратах, позволяет точно определить государственную принадлежность самолета, если только в транспондере не возникнет техническая неисправность, добавил собеседник издания. Этот ответчик установлен не только на военных, но и на гражданских бортах.

«Это техника. С ней возможно все, в том числе случайная неисправность. Бывали случаи, когда ответчик свой-чужой не срабатывал. И дружеские самолеты сбивались, как чужие», — подчеркнул военный.

Ранее мы рассказывали, что будет с ЧВК «Вагнер» в случае гибели Пригожина.