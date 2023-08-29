«Мог сам попросить»: стало известно, почему уголовное дело Стрелкова засекретили

Сегодня была рассмотрена апелляция одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова относительно избранной ему меры пресечения — нахождения в СИЗО. Шансы на то, что он, обвиняемый по делу о призывах к экстремистской деятельности , будет отпущен на свободу, были невысокие. Его и не отпустили.

Ранее суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Так как его дело засекречено, а все защитники под подпиской о неразглашении, мы попросили рассказать о происходящем его соратника Андрея Седлова, главу координационно-правового центра «Война и мир», находящегося сейчас в Донецке. Со Стрелковым они знакомы с 2014 года.

«Все сторонники Игоря Ивановича относятся к засекречиванию его дела негативно, но лично меня и тех, кто знает Стрелкова достаточно близко, это решение не удивило. Скажу больше, полагаю, о подобном мог попросить сам Стрелков. Как-то мы ехали на машине, я его подвозил, чисто гипотетически обсуждали возможность его ареста. Тогда он сказал, что если что-то подобное произойдет, то он будет просить, чтобы следствие и слушания были закрытыми, так как ему удобнее в этом случае строить линию своей защиты», — рассказал Седлов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам самого Стрелкова, как офицер ФСБ он был допущен ко многим гостайнам и не хотел бы, чтобы какие-то секреты государства оказались в открытом доступе.

«А так он сможет приводить аргументы в свою защиту, не боясь раскрыть гостайну. При этом состояние здоровья Стрелкова действительно внушает опасение, его жена Мирослава бьет тревогу. У него стенокардия, это так. На данный момент, насколько я знаю, после визита правозащитников из ОНК Москвы приходил врач, Стрелков получает необходимые лекарства. Но он фаталист, думаю, он не будет сам жаловаться на то, что происходит», — добавил наш собеседник.

В любом случае, многие говорят о том, что в Лефортово, где сейчас находится Стрелков, ему гораздо безопаснее, чем на свободе. Ни англосаксы, ни украинцы туда не доберутся. Кстати, он уже пережил своего «злейшего друга» главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пикетирование с которым в интернете привлекало большое внимание.

Близкие Стрелкова говорят, что в вопросах защиты адвокаты будут действовать ровно в рамках правового и законодательного пространства, без эксцессов и нарушений.

Хотя они и не согласны с обвинением, которое было предъявлено: в одном из прошлогодних постов Стрелкова речь шла о факте невыплаты зарплат военнослужащим ДНР в то время, когда республика в состав РФ еще не входила и поэтому Россию эта проблема не затрагивала. Вопрос по зарплате, уточнил Седлов, кстати, был вскоре решен.

Ранее стало известно, что граждан Азербайджана отправили в СИЗО за избиение.