Могильник с останками детей обнаружили на юге Подмосковья

Массовое захоронение детей и подростков обнаружили археологи на юге Подмосковья. Древний могильник был найден на территории городского округа Ступино, сообщило сетевое издание «Сергиевские ведомости» .

По предварительным данным, останки лежат в земле с первого тысячелетия нашей эры — с периода между IV и VI веками.

Как рассказали специалисты Коломенского археологического центра, данное захоронение сильно отличается от тех, что археологи привыкли обычно видеть — чаще всего специалисты находили во время раскопок могилы, в которых дети были захоронены вместе со взрослыми. В этом же случае в ямках лежали только детские кости, которые остались после процедуры кремации.

Останки будут направлены на экспертизу. По словам специалистов, обнаруженный могильник позволит более точно составить демографическую картину того времени, к которому относится захоронение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Лотошино предали земле останки свыше ста человек, замученных фашистами в 40-х годах прошлого века.