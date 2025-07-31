Последний приют Оззи Осборн обрел у озера в Британии

В Британии 31 июля в фамильном поместье Уэлдерс-Хаус состоялись закрытые похороны Оззи Осборна. Легендарного фронтмена Black Sabbath предали земле у озера на территории его 250-акрового владения в Бакингемшире, как того хотел сам музыкант. Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония стала финальным аккордом грандиозного прощания, начавшегося накануне в Бирмингеме. Тысячи фанатов провожали кумира под звуки Bostin' Brass, исполнявшего хиты Black Sabbath. Похоронный кортеж с фиолетовыми цветами и именем Оззи медленно двигался по Брод-стрит — той самой, где полвека назад начиналась история металла.

А вот на частной церемонии присутствовали лишь самые близкие: жена Шэрон, дети Джек, Келли, Эйми и Луис, коллеги по группе и несколько друзей, включая Джеймса Хэтфилда из Metallica и сэра Элтона Джона.

Как сообщает Daily Mail, место у озера Осборн выбрал сам — теперь здесь цветочная надпись «ОЗЗИ МАТЬ ЕГО ОСБОРН», ставшая последней данью его фирменному юмору.

Дочь Келли, несмотря на горе, также исполнила отцовскую волю — церемония прошла без излишней скорби. Она напомнила, что отец хотел, чтобы его чествовали, а не оплакивали. Сам рокер в интервью 2011 года утверждал, что ему не важен музыкальный фон: лишь бы люди веселились на славу.

Поместье в Джеррардс-Кросс, где музыкант провел последние годы, теперь стало местом паломничества фанатов. Цветы у ворот, граффити с символикой Black Sabbath и бесконечные звуки Iron Man — так мир попрощался с человеком, перевернувшим рок-музыку.

Ранее сообщалось, что Бирмингем с размахом попрощался с любимым Принцем Тьмы под звуки Iron Man.