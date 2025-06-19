Могла попасть в сексуальное рабство: в Подмосковье разыскивают пропавшую студентку

Варвара Панина из Нижегородской области пропала при загадочных обстоятельствах в начале июня и, по данным поисковиков «ЛизаАлерт», может находиться в сексуальном рабстве. Как пишет NN.RU, девушку разыскивают в Москве и Московской области.

Последний раз Варвару видели в аэропорту Шереметьево, после чего следы обрываются. Родители получают шокирующие сообщения с угрозами и требованиями выкупа, а также видео, где плачущая дочь, похожая на человека под воздействием препаратов, умоляет выполнить требования похитителей.

Отмечается, что перед исчезновением студентка, готовящая детей к ОГЭ по литературе и идущая на красный диплом, странно себя вела: заняла у родственников около 200 тысяч рублей, заложила обручальное кольцо и брала ноутбук на прогулки с собакой.

Сейчас семья в ужасе — им присылают обнаженные фото дочери и видео, где она признается, что ее принуждали к интимным контактам. Девушка, предположительно, была похищена и оказалась в сексуальном рабстве.

Полиция рассматривает версию о мошенничестве со стипендией, но родители убеждены, что их дочь попала в крупные неприятности. Поиски продолжаются в Москве и Подмосковье, розыск проходит уже на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что пропавшего стриптизера из России нашли мертвым в Таиланде.