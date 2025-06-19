Пропавшего стриптизера Горелихина из России нашли мертвым в Таиланде

В Таиланде был обнаружен пропавший российский стриптизер Виктор Горелихин. Оказалось, что он попал в аварию на дороге и не выжил. Об этом сообщило издание aif.ru.

Горелихин переехал в Таиланд еще 14 лет назад. Он работал там стриптизером, затем познакомился с приезжей из Южной Кореи и женился на ней. Далее он перебрался вслед за супругой в Сеул. В какой-то момент он приехал в Россию, чтобы повидать родственников, а затем вернулся в Пхукет и пропал там.

Поисками сначала занималась его жена. Она обнаружила следы того, что россиянин изменял ей, после чего разозлилась и бросила розыск. Далее Виктора стала искать его мать Галина. Она привлекла для этих целей активистку Светлану Шерстобоеву. Та и сумела обнаружить пропавшего в морге, куда он попал после ДТП. Новость об этом она передала не только матери, но и жене погибшего.

«Жена вылетела, как только узнала, что мой сын лежит в морге. У меня все перевернулось. Это мой единственный ребенок, сын», — указала журналистам мама покойного.

Вдова погибшего пообещала, что привезет Галине прах сына в Россию.

Ранее сообщалось, что найденный в Таиланде без признаков жизни мужчина внезапно воскрес. Местный рыбак обнаружил тело человека, плавающего в канале. Тот лежал на воде неподвижно, а его голова лежала на бетонном блоке. Кроме того, на лице и голове были заметны раны и кровь. Когда спасатели дотронулись до неподвижного мужчины, он вдруг «ожил» и начал звать на помощь.