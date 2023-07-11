«Могла сама умереть вместе с плодом»: 11-летняя ученица школьница в России родила ребенка

В Новосибирске 11-летняя ученица четвертого класса родила ребенка. Об этом «МК Новосибирск» сообщила замминистра здравоохранения области Татьяна Анохина.

По шокирующей статистике, ежегодно в регионе около 10 девочек в возрастном диапазоне от 15 до 17 лет становятся мамами. При этом, по данным ВОЗ, именно в возрасте 10-19 лет опаснее всего вынашивать ребенка из-за риска возникновения большого количества осложнений и инфекций.

Как уточняется, юной матери повезло: ей удалось сохранить и свою жизнь, и здоровье малыша. Пользователи Сети, комментируя новость, не поняли, куда смотрела семья девочки.

«Что у родителей с головой, раз разрешили ребенку в 11 лет рожать. Она же могла умереть вместе с плодом», — написал Петр В.

Другим людям оставалось только нервно посмеяться.

«Я в 11 лет не знала, как дети рождаются»; «Мам, помоги сделать уроки. Подожди, еще свои не сделала»; «В 11 лет я по гаражам скакал», — пишут россияне.

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