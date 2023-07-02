Сон, питание, психологический настрой: врач объяснила, что делать, если у кормящей матери закончилось молоко

Грудное вскармливание – неотъемлемая часть развития любого малыша. Однако, бывают случаи, в которых у матери новорожденного по какой-либо причине либо нет молока, либо оно заканчивается раньше срока.

Детский врач-эндокринолог Видновской РКБ Мария Калошина объяснила, что делать в таких случаях и почему необходимо поддерживать женщину в период грудного вскармливания.

«Обычно в родильном доме новорожденного сразу выкладывают на грудь матери, если роды не имели никаких осложнений. У груди матери ребенок также должен находиться не меньше получаса», – заявила Калошина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подобная практика, по словам собеседницы, необходимостью обусловлена становления достаточной по объему и продолжительности лактации.

«В случае наличия осложнений при родах, врач может перевести ребенка на искусственное вскармливание либо в частичном, либо в полном объеме. Бывают случаи, в которых матери сложно дается период естественной лактации, так как ситуации разные. В такой момент поддержка женщины крайне важна», – пояснила эндокринолог.

В качестве поддержки, отметила врач, необходимо урегулировать режим сна и питания матери, воздействовать на ее психологический настрой, использовать контрастный душ в области молочных желез, а также мягко растирать грудь махровым полотенцем.

«Можно использовать специальные напитки, которые оказывают лактогонное действие. Вводить детские молочные смеси в рацион нельзя без рекомендации специалиста», – добавила Калошина.

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