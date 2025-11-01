«Могли найти браконьерскую избушку»: егерь назвал последнее возможное место укрытия Усольцевых

Егерь Сергей Усик выдвинул предположение о возможном месте их укрытия — по его мнению, пропавшие могли найти тайную браконьерскую избушку. Хотя сам он считает эту версию маловероятной, но не исключает такой возможности, учитывая холодные погодные условия.

Специалист также допустил криминальный характер исчезновения семьи, однако не привел конкретных подробностей, подтверждающих эту версию.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и с тех пор не выходили на связь. Несмотря на масштабные поиски, до настоящего времени не удалось обнаружить никаких следов пропавших.

Поисковые группы и следователи отмечают полное отсутствие вещественных доказательств — в лесу не найдены личные вещи семьи, а в их доме отсутствуют какие-либо подозрительные предметы.

Работу осложняют неблагоприятные погодные условия и имеющиеся несостыковки в основных версиях произошедшего. Поисковые операции продолжаются с привлечением дополнительных сил и ресурсов.

