Семейная тайна пропавших в тайге Усольцевых: супруги жили раздельно

Стали известны новые шокирующие детали в деле о исчезновении супругов Усольцевых в красноярской тайге. Как выяснилось в эфире шоу «Пусть говорят», Ирина и Сергей на момент своего пропавшего похода уже не проживали вместе, а их брак, по словам соседей, фактически распался.

По информации Анны Соколовой, журналистки aif.ru, ведущей собственное расследование, семья обитала в разных городах. Ирина с пятилетней дочерью постоянно жила в Сосновоборске, в то время как Сергей оставался в загородном доме в Железногорске. Мужчина лишь периодически навещал семью, привозя продукты, после чего снова уезжал.

Напомним, что в конце сентября Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и бесследно исчезли. Масштабные поиски с привлечением волонтеров и следственных групп пока не увенчались успехом.

В лесном массиве не обнаружено никаких личных вещей пары, а обыск в их жилищах также не дал следователям никаких зацепок. Тайна исчезновения супругов, чьи отношения оказались на грани распада, продолжает оставаться нераскрытой.

Ранее сообщалось, что пропавший Усольцев исчез в тайге перед подачей отчета по грантам.