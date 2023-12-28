«Могли погибнуть люди»: пилотов, посадивших самолет на реку в Якутии, могут наказать

В Якутии самолет с 30 пассажирами «промахнулся» мимо посадочной полосы и приземлился на замерзшую реку. Как сообщает « Московский Комсомолец », пилоты компании «Полярные авиалинии» из-за погоды не разглядели полосу в аэропорту Зырянки.

К счастью, инцидент обошелся без жертв, однако ответственность за него все равно придется кому-то понести. На кого именно возложат вину за случившееся, нам рассказала юрист Мария Головина.

«В отношении пилотов всегда возбуждаются дела внутри организации, когда авиакомпании, где они работают, привлекают за то или иное нарушение: жесткую посадку, опоздание рейса и так далее. Естественно, проводится расследование. Есть черные ящики, вся необходимая информация, которая на воздушном судне пишется. Уже исходя из нее и опросов персонала принимается решение», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данном случае, добавила наша собеседница, компании предстоит установить, по какой причине пилоты не увидели посадочную полосу. Были ли это плохие погодные условия, насколько была заметена дорога, осветительные приборы на ней.

«Помимо всего, на самолетах есть специальные датчики, по которым пилоты садятся. Полоса может не светиться, но не заметить ее сложно. Я думаю, что ответственность здесь наступит в любом случае, потому как приземление на лед могло привести к очень серьезным последствиям. Какая именно — решит компания. Это хорошо, что все так сложилось, а ведь лед на реке мог треснуть, могли погибнуть люди. Поэтому никакие погодные условия оправданием пилотам не послужат», — подчеркнула Головина.

Ранее авиаэксперт оценил решение пилотов, экстренно посадивших Airbus в поле.