«Могло закончиться хуже»: россияне поблагодарили сотрудников ДПС, которые спасли окровавленного мальчика

В Вологде на улице Гагарина полицейские спасли мальчика, который провалился в яму и порезал ногу стеклом, сообщает Vologdapoisk.ru.

Сотрудники спецроты ДПС Алексей Попов и Денис Перевалов подобрали мальчика из машины, которая мигала дальним светом. Ее водитель нашел 11-летнего ребенка с раной ноги. Попутный автомобиль мальчик смог привлечь криками после того, как выбрался из ямы на дорогу. Полицейские перенесли его в свой автомобиль и доставили в детскую больницу.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли родителей пострадавшего и встретились с ними уже в клинике, когда ребенку делали операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«Здоровья мальчику, мужчине и сотрудникам огромное спасибо»; «Обычное дело — дурачились дети, но закончиться могло сильно хуже. Повезло»; «Даже детство вспомнилось. У нас такое постоянно происходило и как-то без полиции справлялись», — прокомментировали новость россияне.

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