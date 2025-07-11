«Могу отправить на СВО»: скандал вокруг девушки, летевшей военным рейсом, обрел новый поворот

Российская блогерша Мария Шалаева, попавшая в скандал из-за полетов на военных самолетах Министерства обороны РФ в закрытый для гражданских судов аэропорт Ростова-на-Дону, оказалась в центре нового конфликта. По данным Baza, девушка угрожала своему бывшему мужу отправкой в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что 23-летняя девушка, которая ведет личный блог в социальных сетях, выложила видео о том, как летала на военном самолете вместе со своим сыном и ухажером, который, предварительно, является высокопоставленным военнослужащим.

Блогерша похвасталась, что рейс, на котором они летели, приземлился в закрытый аэропорт Ростова. Вскоре все видео и информацию об этом она удалила, но в СМИ эта история успела вызвать резонанс.

По данным Baza, Шалаева и Сергей развелись в декабре 2023 года. Трехлетний ребенок остался с матерью. После расставания Мария сошлась с новым мужчиной.

Как рассказал бывший возлюбленный девушки, он категорически был против того, чтобы его сын летал на военных бортах. Мужчина заявил, что экс-жена игнорировала его протесты и поступала так, как захочет.

Во время очередной ссоры Мария заявила, что может «сделать с ним все что угодно», включая возможность отправить на СВО.

Сергей рассказал, что никогда не видел нового партнера Шалаевой лично, но знает о его возможных связях. Он предлагал забрать сына, чтобы Мария могла свободно строить личную жизнь, но получил отказ.

«Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии с самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спутник Шалаевой может быть связан с боксерскими кругами. В удаленных постах Марии видно, что мужчина носил свитшот с эмблемой Международной ассоциации бокса. На другой фотографии видно, как сама блогерша позировала в мерче Федерации бокса России (ФБР). Познакомилась пара, по слухам, на боях.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ начали масштабную проверку из-за перелета блогерши военным бортом.