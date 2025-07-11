Генерал авиации пообещал разбор полетов после скандала с блогершей на военном борту

В Минобороны начали проверку после того, как блогерша Мария Шалаева рассказала о перелете в Ростов на военном самолете. Генерал-майор авиации Владимир Попов пообещал найти и наказать виновных. Об этом сообщает издание «Абзац».

История началась с публикаций Шалаевой в соцсетях, где она хвасталась полетом в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на военном борту. В сопровождении, по ее словам, был возлюбленный — загадочный «Мистер Х», которого она называла «человеком Кремля».

Генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью раскритиковал ситуацию, заявив, что подобные перелеты гражданских возможны лишь в исключительных случаях — например, для сопровождения тяжелораненых военных. Блогершу же он обвинил в легкомыслии и нанесении ущерба репутации ведомства.

После скандала Шалаева удалила все посты, но расследование уже начато. Военные намерены выяснить, кто санкционировал полет и какие документы были оформлены. Попов предупредил, что подобные истории могут осложнить реально нуждающимся в перелетах — например, волонтерам и семьям военных.

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