Могучий русский язык довел жителя Богородицка до изолятора

Житель тульского Богородицка возмутил соотечественников своей бранной речью, в связи с чем они обратились в полицию. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , любителя могучего русского языка по решению суда отправили в ИВС.

Мужчина из Богородицка гулял по улицам и громко ругался, не стесняясь в нецензурных выражениях. Его поведение привлекало внимание прохожих, которые пожаловались на говорливого незнакомца в полицию. Являлся ли гражданин пьяным не уточняется.

Матершинника задержали и составили в его отношении протокол за нарушение общественного порядка. Богородицкий межрайонный суд признал его виновным. По решению органа любителя брани арестовали на пять суток. Не указано, привлекался ли мужчина за подобное правонарушение ранее.

Недавно стало известно, что арестованного замминистра обороны Иванова попытаются освободить из СИЗО при помощи залога.