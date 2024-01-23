«Могут поставить на учет в ПДН»: дети из Москвы рискуют получить наказание из-за того, что защитились от иранца

В Москве иранец напал на соседских детей в лифте, после чего один из них воткнул обидчику нож в ягодицу. Мужчина, как сообщает SHOT , попал в больницу.

Юрист Алла Георгиева рассказала, может ли грозить детям или их родителям какая-либо ответственность из-за инцидента.

«Какой бы результат проверки здесь ни был, уголовное дело семье не грозит. А вот от гражданской ответственности за вред, который причинили дети, уйти не получится. То есть, если этот мужчина обратится в суд, родителям придется возместить ему ущерб», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается ответственности мужчины, который якобы развязал конфликт, по словам эксперта, ему грозит административное наказание по статье о легком вреде здоровью. Но это в случае, если все будет доказуемо, найдутся видеозаписи или свидетельские показания. Тогда наказание будет в виде ареста до 15 суток, штрафа до 30 тыс. рублей или обязательных работ.

«Кроме того, родители пострадавших детей могут аналогично обратиться к этому мужчине с иском о компенсации вреда, в том числе морального, и понесенных расходов из-за ситуации. Причем папа и мама могут подать отдельные иски, а не совместный, благодаря чему сумму компенсации удастся увеличить», — отметила Георгиева.

Если же проверка покажет, что зачинщиками драки были мальчики, что это не была самооборона, тогда детей, подчеркнула юрист, могут поставить на учет в ПДН.

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