Могут предъявить претензии: выяснилось, кто будет компенсировать вред собаке, упавшей в люк

В подмосковном Ногинске спасли лабрадора, провалившегося в канализационный люк. Пес гулял на улице со своей хозяйкой, когда наступил на люк и провалился в ледяную воду.

Сотруднику Мособлпожспаса, прибывшему на место, пришлось спускаться к собаке в гидрокостюме, сообщает SHOT. Сейчас с лабрадором все в порядке.

Юрист и зооволонтер Анастасия Билялова рассказала нам, как владелице собаки добиться компенсации, и кто может понести ответственность.

«Для начала необходимо установить, кто должен обеспечивать безопасность водопроводных сетей на этом участке. Это может быть управляющая компания, дорожная служба, муниципальные органы власти, частные компании и другие организации. После этого владельцы животного могут обратиться с претензионным письмом о возмещении материального вреда — как минимум собаку нужно обследовать, а далее может потребоваться лечение — и морального ущерба», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если в добровольном порядке требования не будут удовлетворены, добавила эксперт, то рекомендуется обращение в суд. В этом случае дополнительно можно взыскать еще и расходы на юриста.

«Не лишним также будет обращение в прокуратуру для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Особо обращаю внимание, что для принятия решения будет оцениваться тот факт, возможно ли было увидеть, что люк не зафиксирован, были ли ограждения и предупреждающие надписи, было ли ограничение доступа к канализации», — заключила Билялова.

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