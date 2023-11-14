Могут возбудить уголовное дело: выяснилось, как накажут Пресняковых за неуплату долгов

Музыкант, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена Алена разыскиваются судебными приставами за неуплату долгов, сообщает SHOT . Несмотря на то, что отпрыск звездного семейства предпочитает жить в США, он ведет бизнес в России.

Так, жена Преснякова является генеральным директором фирмы-дистрибьютера уличных тренажеров. В 2022 году выручка компании составила 10,5 миллионов рублей. Алена, как пишут СМИ, не оплатила налог в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, приставы разыскивают звездную пару из-за автомобиля, оформленного на фирму, в связи со штрафами, которые не оплачиваются уже два года. Сумма задолженности — около 60 тысяч рублей.

Юрист Алла Георгиева рассказала, какую ответственность понесет чета Пресняковых. По ее словам, нужно сначала определиться — кому принадлежит долг.

«Долги физического лица не перейдут на компанию, даже если лицо является генеральным директором. Компания будет успешно работать и дальше, если долг Алены в размере 80 тысяч рублей — это долг физического лица. Бизнес не несет за это никакой ответственности, — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если будет установлено, что ее действия — это злостное уклонение то оплаты, то тогда может даже наступить уголовная ответственность, уверена эксперт.

«Злостной тут как раз ее считать можно, так как жена Преснякова, имея доход, не уплачивает необходимые платежи в пользу государства — ФНС. Нет никаких препятствий, простое игнорирование. Однако «злостность» оценивается индивидуально», — пояснила Георгиева.

Что касается штрафов ГИБДД, то здесь задолженность ляжет на компанию, уверена юрист. Она напомнила, что в данном случае именно собственник должен нести такие обязательства. Сумма штрафов может быть увеличена, если они не оплачиваются вовремя, заключила собеседница издания.

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