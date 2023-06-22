«Мой дед гордился бы мной»: бойцы СВО рассказали о родственниках, воевавших в Великую Отечественную

Сегодня, в день начала Великой Отечественной войны многие вспоминают своих дедов и прадедов, которые сложили свои жизни, защищая Родину. Но у нас есть и современные герои, которые рискуют собой на спецоперации. Они поделились своими чувствами в этот день.

Антон Ш. из Башкирии сегодня находится на отдыхе дома. Он сражался в составе чеченского отряда «Ахмат», получил ранения. У Антона контузия, есть проблемы с речью и мелкой моторикой. Но он очень хочет вернуться обратно на передовую.

«В войну моя бабушка — Давлетова Аниса Ахметовна — начала работать на заводе, ей было 12 лет. Ее отец погиб на фронте. Их было трое в семье, еды не хватало. Бабушка делала запчасти для армии. Но денег все равно не хватало. Дети воровали картошку, а когда видели пленных немцев, бросали в них камнями и грязью», — рассказывает боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит Антон, его родственница так и проработала всю жизнь до пенсии на том заводе. Получила корочки ветерана войны и ветерана труда. Всегда боялась, что начнется война. Говорила: «Не дай Бог, чтобы вы такое же увидели!»

У Никиты Костина (имя изменено — Прим. ред.), который отслужил полный контракт в рядах ЧВК «Вагнер», в боях времен Великой Отечественной погибли бабушка и дедушка.

«К сожалению, я их не помню. Знаю, что мной, как и ими, гордится моя семья. Уверен, что дед и бабушка тоже гордились бы мной», — считает Никита.

Ранее мы писали, что в Подмосковье наградили ветеранов в честь юбилея Прохоровского сражения.