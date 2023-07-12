«Мой совет — молиться всем»: ясновидящая рассказала, как россияне могут предотвратить конец света

Второе пришествие Иисуса Христа предсказано в Библии. Однако в откровениях также сказано, что за обликом Иисуса людям явится антихрист. Его пришествие, по словам сильнейшей ясновидящей РФ Инны Мишиной , может обернуться апокалипсисом.

Провидица рассказала, как россияне могут спасти мир от наступления апокалипсиса. Мишина утверждает, на это способна только Россия, так как она является по-настоящему верующей страной.

«Мой совет — молиться всем. Я не говорю о том, чтобы люди до маразма доходили, но взять, например, мусульман. Они три раза в день молятся, ходят в мечеть. И нам тоже надо взять за правило ходить в храм, молиться», — заявила медиум корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница посоветовала россиянам работать над собой и искоренять в себе все плохое.

«Нельзя обманывать, нельзя держать зло на людей. Да, это тяжело, но возможно. Нужно жить по Божьим законам и молиться. Только так можно отсрочить пришествие антихриста. Никогда в жизни не придет антихрист, если мы будем чисты и не будем держать зла как на себя, так и на ближнего», — подытожила Мишина.

Ранее ясновидящая рассказала, с чем столкнется человечество во время армагеддона.