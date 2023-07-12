«Мой совет — молиться всем»: ясновидящая рассказала, как россияне могут предотвратить конец света
Провидица Мишина объяснила, почему только Россия способна оттянуть пришествие антихриста
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Второе пришествие Иисуса Христа предсказано в Библии. Однако в откровениях также сказано, что за обликом Иисуса людям явится антихрист. Его пришествие, по словам сильнейшей ясновидящей РФ Инны Мишиной, может обернуться апокалипсисом.
Провидица рассказала, как россияне могут спасти мир от наступления апокалипсиса. Мишина утверждает, на это способна только Россия, так как она является по-настоящему верующей страной.
«Мой совет — молиться всем. Я не говорю о том, чтобы люди до маразма доходили, но взять, например, мусульман. Они три раза в день молятся, ходят в мечеть. И нам тоже надо взять за правило ходить в храм, молиться», — заявила медиум корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также собеседница посоветовала россиянам работать над собой и искоренять в себе все плохое.
«Нельзя обманывать, нельзя держать зло на людей. Да, это тяжело, но возможно. Нужно жить по Божьим законам и молиться. Только так можно отсрочить пришествие антихриста. Никогда в жизни не придет антихрист, если мы будем чисты и не будем держать зла как на себя, так и на ближнего», — подытожила Мишина.
Ранее ясновидящая рассказала, с чем столкнется человечество во время армагеддона.