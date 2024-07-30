Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие в женских соревнованиях по боксу в рамках Олимпиады двух трансгендерных женщин, сообщает РБК .

Трансгендерные спортсменки Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайбэя допущены до женских соревнований по боксу на Олимпиаде в Париже, хотя ранее их отстранили от чемпионата мира по боксу после гендерного теста.

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что пол спортсменок установлен, и они допущены до соревнований на равных условиях с другими участницами. Он подчеркнул, что правила отбора едины для всех атлетов.

Год назад Хелиф и Юйтин не допустили до участия в чемпионате мира по боксу из-за гендерного теста. Тогда он показал слишком высокий уровень тестостерона у обеих спортсменок.

Ранее сенатор Пушков заявил, что мир запомнит оскорбительную для верующих церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Он добавил, что скорее всего французские власти рассчитывали на то, что общественность «проглотит» громкое заявление, которым стала постановка, однако массовое недовольство говорит об обратном.