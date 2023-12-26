Мокрый снег, гололедица и до трех градусов мороза ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от плюс двух до минус трех градусов, в Москве — от плюс одного до минус одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, какой будет погода в Московском регионе в новогоднюю ночь.